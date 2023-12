Il cervo salvato dal lago ghiacciato in stile curling

Leggi su today

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ogni anno i laghi ghiacciati si trasformano in delle vere e proprie "trappole" nel Nord degli Stati Uniti, con le squadre d'emergenza che vengono chiamate all'intervento quasi quotidianamente per soccorrere persone o animali intrappolati nel ghiaccio. Una normalità per chi vive in località gelide...