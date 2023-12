Altre News in Rete:

In esame anche la legge quadro sulla ricostruzione post - calamità

Il cdm ratifica il Patto con l'Albania: ecco il piano per trasferire i migranti

Via libera da parte del governo alla ratifica del Protocollo tra l'Albania e la Repubblica italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, firmato a Roma il 6 novembre 2023.

Migranti, in Albania solo migranti soccorsi in acque extraeuropee. In arrivo 135 assunzioni per il personale dedicato al protocollo

L’esternalizzazione delle frontiere rischia di silenziare la società civile sul rispetto dei diritti dei migranti Il 6 novembre scorso, il governo Meloni ha sottoscritto un protocollo… Leggi ...