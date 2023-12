Il Brasile propone il fondo “Foreste tropicali per sempre” da 250 miliardi di dollari per le foreste pluviali

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ilha proposto un nuovo meccanismo da 250diper la conservazione delledel mondo.Ilper”, proveniente dai governi e dal settore privato, erogherebbe denaro ai Paesiche raggiungono soglie stabilite per limitare la deforestazione.La proposta, concettualmente simile a iniziative passate, emerge nel contesto

Altre News in Rete:

Socialmente, mercoledì l'iniziativa "Vestiamo l'albero di Natale" alle Fornaci

Sotto la direzione di Daniela Dolce e accompagnato da chitarra e percussioni, il coroun repertorio che spazia dall'Africa ai Balcani, dalalla Grecia fino all'Italia passando per ...

Qualificazioni Mondiali: doppio ko storico, Argentina e Brasile ... Eurosport IT

Brasile – I primi dieci anni della casa editrice salesiana “Edebê Brasil” Agenzia Notizie Salesiana

Brasile, sito di escort vuole dare il proprio nome al Vitoria Bahia neopromosso in Serie A

I Leoni rossoneri sono freschi vincitori della B e ha già Fatal Model come sponsor di manica. Ora la conferenza per rendere pubblica la ricca offerta per ...

Brasile, sito escort vuole dare proprio nome al Vitoria

Freschissimo vincitore del campionato di Serie B brasiliano, e quindi promosso nel 'Brasilerao', il Vitoria Bahia si trova ora alle prese con la ...