Il bidone 1955 | un viaggio dall’illusione alla speranza

Altre News in Rete:

A 75 anni dal gala inaugurale, un intervento per riqualificare l'ex Oriental Park

... nei pressi di piazza Tripoli e fanno parte del più vasto progetto del "Parco del mare sud", compreso tra via La strada (1954) e via Il). L'area, delimitata in parte da un muro in ...

Rimini. Ex Oriental Park – Lungomare Murri. Al via la progettazione per riqualificare le mura dell'ex locale da ballo ... giornalesm.com

Disponibile su RaiPlay Il bidone di Federico Fellini InsideTheShow.it

Ex Oriental Park, le mura dell’ex locale saranno restaurate e abbellite

La Giunta comunale di Rimini approva il progetto per il restauro delle mura dell'ex Oriental Park per la riqualificazione del Lungomare Murri ...