IGTC | 12h del Golfo | ultima sfida del 2023 per le ruote coperte e per Valentino Rossi

(Di martedì 5 dicembre 2023) Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la 12h del, epilogo dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli (). Tutto è pronto per l’ultimo round della categoria globale gestita da SRO dopo la 12h di Bathurst (Australia), la 9h di Kyalami (Sudafrica), la 24h di Spa-Francorchamps (Belgio) e la 8h di Indianapolis (USA). BMW e Mercedes si contendono il titolo piloti e costruttori,completa la propria stagione agonistica in attesa di un 2024 ricco di novità. Ricordiamo infatti il debutto dell’ex centauro al FIA World Endurance Championship in GT3 e di conseguenza anche alla 24h Le Mans. Il pluricampione del mondo della MotoGP è chiamato ad un ruolo importante in quel di Yas Marina, il ‘Dottore’ torna ad Abu Dhabi in una corsa che ha vinto nella classe PRO ...

Gulf 12 Hours, the final round of the Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli. As shown by the final entry list released on Monday, Audi, BMW, Ferrari, Mercedes-AMG, McLaren and Porsche are ...

IGTC | Gulf 12h: ecco le Ferrari di Kessel per vincere la PRO-AM

La Kessel Racing ha mostrato la livrea delle due Ferrari con cui prenderà parte alla Gulf 12h, ultimo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge che si svolgerà il prossimo fine settimana.