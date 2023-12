I tragici numeri di Gaza 15 900 morti | 6 150 minorenni | 4 000 donne e 36 mila feriti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Le vittime nella Striscia dida inizio guerra sono arrivate ad almeno 15.900, secondo Hamas. Le Idf parlano di un rapporto di circa due civiliper ogni miliziano ucciso, definendo tale rapporto “straordinariamente positivo”. Israele progetta di allagare i tunnel di Hamas, secondo il Wall Street Journal. Netanyahu incontra oggi le famiglie degli ostaggi. In programma oggi in Qatar il summit del Consiglio di cooperazione degli stati del Golfo arabo Due civili per ogni combattente di Hamas: è il tragico bilancio ammesso da alti funzionari militari israeliani, che hanno però assicurato che l’esercito sta utilizzando software di mappatura ad alta tecnologia per cercare di ridurre letra i non combattenti. Quando gli è stato chiesto se i resoconti dei media secondo cui sono 5.000 i combattenti di Hamas uccisi a fronte di ...