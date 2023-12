I SERVER? SONO I NUOVI PULSANTI ROSSI CHE POSSONO SCATENARE GUERRE

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) I dati contenuti nei databasein mano a pochi Paesi che, inibendoli, posprocurare danni importanti. Il monito del napoletano Giuseppe Izzo, uno dei massimi esperti in Cybersicurezza, punta l'accento anche sull'uso dell'Intelligenza artificiale. "Non bisogna temerla perché potrà, un giorno, sostituire l'uomo, ma perché piuttosto può potenzialmente agevolare gli hacker", dice... "Lenon si combatteranno più sul campo, ma attraverso la rete e i guerriglieri saranno gli hacker". Ne è convinto Giuseppe Izzo, uno dei massimi esperti in Cybersicurezza e direttore generale di Uese Italia, e a favorire la battaglia sarà paradossalmente l'uso dell'Intelligenza artificiale: "Noi -spiega- la temiamo perché riteniamo che possa levare posti di lavoro e sostanzialmente sostituire l'uomo, ma non sarà cosi, anzi svilupperà nuove ...