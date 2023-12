I migliori prodotti per prevenire il ghiaccio su tetto e grondaia

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nel momento in cui si transita dalla più mite stagione autunnale alle gelide e fredde giornate d’inverno, ecco che l’attenzione delle famiglie e dei cittadini di tutta Italia (specialmente di quelli che vivono ad alta quota) tende a depositarsi sulle possibili conseguenze delle basse temperature sulla propria casa. In particolare, sono proprio le frequenti gelate notturne e mattutine a destare maggior preoccupazione, in quanto mettono a rischio l’integrità di alcune componenti molto importanti della nostra residenza. Se, da un lato, la tutela del giardino, dei balconi e dei terrazzi può risultare più semplice e immediata grazie all’utilizzo di lampade riscaldanti e funghi termici, ecco che il problema si pone con maggior forza se parliamo delle grondaie e delle canale che circondano i nostri tetti e che permettono all’acqua piovana di riversarsi al suolo, senza accumularsi e pesare ...