«I massoni mi hanno costretto | c’era un demone nella sua testa» | l’ex giornalista Rai assolto per l’omicidio della moglie

(Di martedì 5 dicembre 2023) Gianluca Ciardelli non era in grado di intendere e di volere quando nel maggio del 2021 ha colpito suaLorella Tomei con un oggetto di ceramica e poi l’ha strangolata. Per questo il giudice lo ha. Ma gli ha anche imposto un soggiorno di 15 anni in una Rems (residenze per detenuti con problemi psichici) a Ceccano.ed autore televisivo Rai, secondo la perizia, è affetto da sindrome bipolare. Ma, mentendo al suo psichiatra, aveva smesso di prendere i farmaci prescritti. Nel 2019 era stato fermato mentre si lanciava in motorino tra la folla di piazza San Pietro urlando frasi sconnesse.invece è avvenuto nell’appartamentocoppia in via Braconzio alla Balduina. La donna è morta per asfissia meccanica mentre il marito le comprimeva il torace. ...