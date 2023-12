I libri di viaggio da regalare per il Natale 2023

Altre News in Rete:

√ Il disco del giorno: Béla Bartók, 'Il Mandarino meraviglioso'

E' autore di numerosidi argomento musicale. Questo testo è tratto da "Lunario della musica: Un disco per ogni giorno dell'anno" pubblicato da Einaudi, per gentile concessione dell'autore e ...

Vigueur e il viaggio insolito nelle città dell'Italia medievale Agenzia ANSA

Libri true crime: un viaggio tra i classici e le novità ispirate da podcast e serie Il Libraio

Musica e libri con Joy Cadenasso

Musica e libri con Joy Cadenasso. Torna con lo spettacolo “Sognando ... che di recente ha pubblicato la sua seconda raccolta di poesie dal titolo “Di nuovo in viaggio”. Ma il 9 dicembre porterà alcuni ...

Solitario viaggio in Giappone, i ricordi di un'avventura indimenticabile”

di Davide Romano - Scriveva il grande orientalista Fosco Maraini che una delle esperienze più incantevoli del mondo è “vagare per il Giappone di tempio in valle, di villa in bosco, di fiume in monte, ...