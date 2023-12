I funerali di Giulia | le lacrime del papà Gino Cecchettin | il fratelli si tengono per mano | Elena abbracciata al padre

Altre News in Rete:

I funerali. Padova e l'Italia si fermano per Giulia: Ragazzi, imparate cos'è l'amore

Bisogna porsi il problema in prima persona, come sefiglia e sorella di tutti fosse, d'ora in avanti. La folla in Prato della Valle per seguire i- . È l'appello che Cipolla rivolge ...

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Sono attese 10mila persone ai funerali di Giulia Cecchettin, la studentessa di Ingegneria biomedica uccisa a coltellate dall'ex Filippo Turetta. Le esequie saranno ...

Filippo Turetta esce dall’isolamento: “Potrà seguire in tv i funerali di Giulia Cecchettin”

Filippo Turetta sarebbe uscito dall’isolamento e, in mattinata, potrà seguire i funerali di Giulia Cecchettin in tv. Stando a quanto riporta TgCom24, Filippo Turetta – che nei giorni scorsi ha fornito ...