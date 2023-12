I femminicidi nel 2023 sono stati 109 | 90 o 40? Perché dati diversi sulle donne uccise?

Altre News in Rete:

Renato Zero: "I ragazzi devono scendere in piazza"

Come per i, argomento che in questi giorni sta facendo discutere e dividendo l'opinione ...frattempo, lo stesso Renato Zero tornerà "su piazza" con una serie di live previsti da marzo ...

Istat, 106 femminicidi nel 2022 AGI - Agenzia Italia

La lotta alla violenza di genere si intensifica in tutta Europa Nazioni Unite

In Emilia-Romagna i Centri antiviolenza hanno aiutato quasi 5mila donne

Nel 2022, in Emilia-Romagna, le donne che hanno contattato i centri anti-violenza sono state 4.990 rispetto alle 4.934 del 2021. Sono state 3.534 le donne ...

Osas, il coraggio di uscire dalla tratta

Il corto di Gabriele Gravagna, "Osas e le donne di Benin City", racconta il fenomeno della tratta al di là dei cliché, cercando di fare capire che dietro ad ogni giovane nigeriana si nasconde una stor ...