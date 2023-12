I contadini lo fanno meglio | se pagati il giusto

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 dicembre 2023) Quanti sono i costi dell’agricoltura? Troppi. È per questo che in Italia ci sono più di tre milioni di terreni agricoli inattivi. Terreni improduttivi per più di tre anni, se consideriamo la definizione esatta. E il nostro Paese ha perso negli ultimi venticinque anni circa il 28 per cento delle terre coltivate. I dati parlano da soli. Siamo stati una nazione di agricoltori e ora non lo siamo quasi più. Il perché è presto detto: i costi per gestire le produzioni sono altissimi, le vendite alla Gdo non sono convenienti e le persone abbandonano i campi. È vero, nell’era post pandemica c’è stato un momento in cui sembrava che le persone (i giovani soprattutto) avessero riacquistato, nei confronti della terra, un’attrazione ormai dimenticata: via dalla città e dagli appartamenti verso una vita più vera, più bucolica e all’aria aperta. È vero? È un mito? Forse la risposta giusta sta nel ...