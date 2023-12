Huawei | collaborazione con l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni per l’inclusione digitale

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – In occasione del Forum sulla Sostenibilità 2023 didal titolo ‘Thriving Together with Tech: Realizing Sustainable Development’, Liang Hua, Chairman of the Board di, ha annunciato di aver portato la connettività alle regioni remote di quasi 80 Paesi connettendo oltre 90 milioni di persone, grazie all’adesione alla CoalizionePartner2Connect (P2C)