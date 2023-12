House of Kardashian | la data di uscita della docuserie sulla famiglia più seguita di sempre

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sky ha svelato ladidiof, lache mostra una nuova prospettivapiùdiofè l'attesaSky Original in esclusiva su Sky Documentaries sabato 9 dicembre dalle 21.15 e in streaming solo su NOW che mostra una prospettiva alternativa. Hanno ridefinito il mito del sogno americano, si sono spinti oltre ogni limite pur di incrementare la loro ricchezza, la loro popolarità ha valicato i confini USA raggiungendo una portata planetaria. Amati e criticati nello stesso momento, ifanno parlare di loro ormai da più di un ...

