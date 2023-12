“Ho il ciclo in ritardo” Grande Fratello | la confessione della concorrente | “Ecco da quanto”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sembra di essere tornati agli inizi del 2023, quando nello spiato appartamento di Cinecittà vivevano solo dei vip, per così dire, la passione dei finiti Donnalisi era all’apice dell’ardore e Antonella Fiordelisi rivelava ai coinquilini di avere un. Beh, è successo anche al2023, adesso, a Perla Vatiero. Una notizia che non poteva arrivare in un contesto ed un clima migliore. Sembra che ogni edizione ormai voglia far realizzare il sognoex opinionista Sonia Bruganelli, che propose l’idea di inserire all’interno cast una, in dolce attesa, per seguirne la gravidanza. Perla Vatiero al2023? Panico al, laha un ...