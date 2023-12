Hertha Berlino vs Hamburger SV – pronostico | formazioni | notizie sulla squadra

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’SV si recherà nella capitale per affrontare l’di 2.Bundesliga, nel match di mercoledì 6 dicembre della DFB-Pokal. I padroni di casa sono imbattuti da sei partite, mentre gli ospiti hanno perso solo una delle loro precedenti nove partite. Il calcio di inizio divsSV è previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsSV a che punto sono le due squadreL’si presenta agli ottavi di finale per la quarta volta in sei stagioni dopo aver superato agevolmente i due turni iniziali della Pokal. L’ha iniziato la sua campagna di coppa ...