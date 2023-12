Hermés | chi è il domestico che potrebbe intascare 10 miliardi di eredità

(Di martedì 5 dicembre 2023), importante somma dilasciata dal miliardario Nicolas Puech al suoche da anni si occupa di prendersi cura della famiglia., chi è ilNicolas Puech, 80 anni, discendente di quinta generazione di Thierry Hermès ed erede dell’omonima casa di moda francese, ha deciso di lasciare l’eredita al suo. Ildi Puech ha 51 anni ed sposato con una donna spagnola. I due hanno due figli. Il rapporto è diventato molto stretto ne corso degli anni. L’uomo è stato addirittura adottato da Puech, nonostante – ricorda Repubblica – la prassi non sia proprio usuale in Svizzera.10diSecondo alcune fonti ed informazioni che ...

Altre News in Rete:

L'erede della casa di moda Hermés lascia il suo patrimonio di 10 miliardi di euro al suo domestico marocchino: scoppia la guerra sull'eredità

è il domestico Puech non ha né moglie né figli, quindi non ci sono eredi diretti, e ha assunto l'uomo come giardiniere. Il rapporto tra i due si è stretto ancora di più nel periodo del lockdown ...

Jannik Sinner, il Rosso senza eccessi: "Vinco perché mangio con i ... Quotidiano Sportivo