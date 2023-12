Altre News in Rete:

Amici, Heather Parisi ritratta sul talent e Maria De Filippi: ecco la risposta di Mediaset!

era finita nella bufera per alcune affermazioni sui talent come Amici e su Maria De Filippi , tanto che Mediaset aveva affermato che avrebbe preso azioni legali contro la showgirl per ...

Amici, dietrofront di Heather Parisi: "Non ho capito il sentiment della trasmissione" TGCOM

Heather Parisi, il perdono di Amici e quelle parole di troppo Vanity Fair Italia

Heather Parisi, il perdono di Amici e quelle parole di troppo

Dopo le vie legali intraprese da Mediaset e da Maria De Filippi la showgirl torna sui suoi passi, anche se il problema è a monte: perché ritagliarsi a tutti i costi il ruolo della voce fuori dal coro

Heather Parisi fa un passo indietro: “Mai auto un copione ad Amici”, la reazione di Mediaset

Heather Parisi ha rettificato le sue precedenti dichiarazioni su "Amici" di Maria De Filippi, portando Mediaset a ritirare la querela precedentemente presentata.