Harry Potter e l’Ordine della Fenice in musica | i concerti a Milano e Roma a dicembre

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 5 dicembre 2023) A2023, asi terranno quattrospeciali per gli amanti di, nello specifico si tratta di due proiezioni dite dalle orchestre guidate rispettivamente da Ben Palmer e Benjamin Pope. Nello specifico, il 9 e il 102023 Il teatro Arcimboldi disi trasforma in un luogo fantastico popolato da maghi, streghe e misteriose profezie grazie aiguidati dal maestro Palmer. Questo, infatti, dirigerà l’Orchestra Italiana del Cinema composta da 80 elementi, pronti ad accompagnare le immagini del film in alta definizione. Dietro di loro, ...