Harry e Meghan in cerca di soldi? I loro piani

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 5 dicembre 2023)sono tornati abbastanza in fretta al centro dell’attenzione con l’uscita della nuova biografia reale sulconto. La coppia anche se avrebbe terminato il periodo di crisi finanziaria, ancora non sarebbe un momento tranquillo per le tasche dei Sussex. Ecco cosa succede. Al contrario di quanto si sarebbe pensato, anche quest’anno si avvicinano le feste di Natale ma i Sussex saranno sempre più soli.sono stati “rifiutati” dal resto della royal family al consueto pranzo di Natale di Sandringham. Eppure, la coppia sarebbe ormai diretta con un solo obiettivo: quella di “ritrovare” iperduti con la sospensione dei contratti di maggior potere.in carca di?, foto Ansa – ...