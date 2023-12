Hard Rock Cafe Roma Live Music dedicata al Natale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Anche a dicembre continuano gli appuntamenti del giovedì con laall’di. Un mese dedicato alle calde note delle canzoni natalizie che si apre il 7 con la CHRISTMAS NIGHT BY FRANK POLUCCI. Una serata per poter cantare insieme i più grandi successi delamericani e non solo, insieme all’artistano amato e apprezzato più volte dal pubblico dell’, che ama definirsi un one man band show. Il 14 dicembre aldi Via Veneto è la volta del coro gospel BIG SOUL MAMA. Sei elementi che faranno vivere una serata unica nel vero spirito natalizio. Un concerto esplosivo, ricco di colori, dove è difficile rimanere legati ad un solo genere, c’è ...

