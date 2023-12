(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Non ci sarannofinché non si fermerà l'aggressione a Gaza". E' la chiusura netta di, attraverso le parole di Osama Hamdan, rappresentante dell'organizzazione in Libano. Il dirigente punta il dito contro il premier israeliano Benjamin: "Riterremoresponsabile della vita" deglidetenuti nella Striscia di Gaza. Hamadan inoltre afferma

Altre News in Rete:

Hamas: "No negoziati per ostaggi". Netanyahu: "Non possiamo liberarli tutti"

Il premier Netanyahu incontra i familiari dei rapiti: "Non possiamo liberarli tutti" "Non ci sarannofinché non si fermerà l'aggressione a Gaza" . E' la chiusura netta di, attraverso ...

Guerra Israele-Hamas, negoziati continuano fino al cessate il fuoco: il vertice di oggi in Qatar Adnkronos

Ostaggi, salta il negoziato. Hamas non libera le donne. Da Israele nuovi raid su Gaza la Repubblica

Ostaggi, Hamas: "No negoziati finché Israele attacca"

(Adnkronos) - "Non ci saranno negoziati finché non si fermerà l'aggressione a Gaza". E' la chiusura netta di Hamas, attraverso le parole di Osama Hamdan, rappresentante dell'organizzazione in Libano.

Hamas: “No negoziati per ostaggi”. Netanyahu: “Non possiamo liberarli tutti”

“Non ci saranno negoziati finché non si fermerà l’aggressione a Gaza”. E’ la chiusura netta di Hamas, attraverso le parole di Osama Hamdan, rappresentante dell’organizzazione in Libano. Il dirigente ...