Guerra Ucraina-Russia | Dassù | “Ecco perché Putin non ha vinto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 dicembre 2023) In un'editoriale su 'Repubblica: "Ha già perso rispetto ai disegni iniziali. Controllare l’nel suo insieme è ormai un obiettivo fuori portata per Mosca"sta vincendo lain? "No. La risposta corretta è che ha già perso rispetto ai disegni iniziali (l’installazione a Kiev di un governo fantoccio, la negazione dell’identità nazionale