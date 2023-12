Guerra Medioriente | trovata mappa di una base di Israele compilata da spia Hamas VIDEO

Altre News in Rete:

Norberto Bobbio e l'ideologia del fascismo: tra passato e presente

... nel secondo dopoguerra durante lafredda, e cosa è oggi, diciamo dai primi anni '90 del ... che non è confinata nel vecchio continente ma che è ben visibile non soltanto in Asia, in...

Guerra in Medio Oriente, escalation di Israele a sud di Gaza e in Cisgiordania. Le famiglie degli ostaggi a Netanyahu ... QUOTIDIANO NAZIONALE

'Oggi moriremo', gli sfollati senza più speranza - Il reportage - Guerra in Medio Oriente - Ansa.it Agenzia ANSA

Allagare i tunnel di Gaza con acqua di mare: il piano dell’esercito israeliano (e i suoi limiti)

Medio Oriente, il Capo di Stato Maggiore dell'IDF in prima linea con le truppe 04 dicembre 2023 Striscia di Gaza, 4 dic. - Il Capo di Stato Maggiore… Leggi ...

Onu, 'a Gaza la situazione è apocalittica'

La situazione nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra è "apocalittica': i civili sono costretti a fare "una scelta impossibile dopo l'altra" in un territorio dove "nessuno luogo è sicuro" e ...