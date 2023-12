Gualtieri presenta nuovo cestone ‘bello e sicuro | triplicheremo numero’

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – ‘’È stato definito il modello delche coniuga estetica, uniformità e sicurezza, anche rispetto a modelli del passato non particolarmente felici, e porterà uniformità, perché saranno gli stessi in tutta la città’’. Lo ha detto il sindaco di Roma Robertondo in Campidoglio ilper i rifiuti uguale a quelli in ghisa già presenti in strada ma realizzato in plastica, durante lazione del piano di Ama per le feste di Natale. ‘’Non è vero che se non si possono mettere i cesti tradizionali allora bisogna rassegnarsi ai cestini brutti o ai sacchi appesi. Ilinvece è, è stato vagliato dalle autorità di sicurezza pero è anche bello. Sono 18.500 che collocheremo tra ...