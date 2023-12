Gualtieri presenta nuovo cestone ‘bello e sicuro | triplicheremo numero’

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – ‘’È stato definito il modello delche coniuga estetica, uniformità e sicurezza, anche rispetto a modelli del passato non particolarmente felici, e porterà uniformità, perché saranno gli stessi in tutta la città’’. Lo ha detto il sindaco di Roma Robertondo in Campidoglio ilper i rifiuti uguale

A margine di un incontro della Giunta capitolina, il sindaco PD di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato il "Piano Natale" di Ama per la raccolta dell'immondizia durante il periodo delle festività.