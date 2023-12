GTA VI | ecco il primo trailer del nuovo gioco Rockstar

Leggi su screenworld

(Di martedì 5 dicembre 2023) A sorpresa è stato pubblicato da ildi GTA VI, che mostrano le immagini di quello che con ogni probabilità è il videopiù atteso di sempre. Nei 90 secondi di video vediamo l’ambientazione che ci riporta a Vice City, una coppia di protagonisti mai visti prima e infine l’indicazione sulla data di uscita: un generico 2025. Pochi giorni faaveva comunicato il giorno e l’ora in cui avrebbe pubblicato ildi Grand Theft Auto VI, che corrispondevano in Italia alle ore 15:00 di martedì 5 dicembre. Con molto stupore è stato invece deciso di anticipare largamente (circa 15 ore) la finestra di lancio, probabilmente a causa dei gravi casi di leak che l’hanno colpita nell’ultimo periodo. Senza ombra di dubbio una sorpresa più che gradita per i milioni e ...