‘GTA 6’ nel 2025 su PS5 e Xbox Series X|S | il primo trailer

Leggi su funweek

(Di martedì 5 dicembre 2023) Grand Theft Auto VI (comunemente abbreviato con GTA 6) ha finalmente una data di uscita, per quanto indicativa. Il gioco targato Rockstar Games arriverà infatti su PlayStation 5 e suXS nel. La notizia è arrivata in contemporanea con l’attesissimodel gioco (neanche a dirlo, finito subito al #1 delle tendenze di YouTube nella categoria Games). LEGGI ANCHE: ‘Fortnite’, arriva Peter Griffin? «Grand Theft Auto VI porta avanti i nostri sforzi di superare i limiti di ciò che è possibile nelle esperienze estremamente immersive e incentrate sulla storia dell’open world. – ha dichiarato Sam Houser, Founder di Rockstar Games – Non vediamo l’ora di condividere questa nuova visione con i giocatori di tutto il mondo». LEGGI ANCHE: ‘Persona 3 Reload’: su YouTube l’Episodio 2 ...