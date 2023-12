GTA 6 è realtà! Annunciato con Trailer | uscita e piattaforme

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nel cuore della notte, un tumulto elettrizzante ha squarciato il velo dell’attesa nel regno dei videogiochi. Rockstar Games, come un mago dell’anticipo, ha liberato dalla gabbia del silenzio iltanto agognato di Grand Theft Auto 6, innescando un’esplosione di emozioni che ha vibrato nell’universo digitale. GTA 6 è ufficiale: Ecco ildell’annuncio con data diÈ stato un annuncio più sorprendente di un lampo in un cielo sereno, un’aurora boreale nel buio della speculazione alimentata dai mormorii e dagli indizi che si intrufolavano come ladri nell’attesa spasmodica dei fan. Ma eccolo lì, il, giunto con la grazia di un’eco del futuro, dipingendo una tavolozza affascinante del mondo in cui danzerà il prossimo capitolo della saga. Vice City, il crogiolo ...