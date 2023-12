(Di martedì 5 dicembre 2023) "Gli orribili massacri di Hamas non possono in alcun modo legittimare idiin corso" Nuovo attacco di. Tornano a intervenire sullaa Gaza l'attivista ambientalista e gli altri esponenti del movimento dei Fridays for Future Svezia, accusandodi aver commessodie atti di

Altre News in Rete:

Greta Thunberg contro Israele: "Colpevole di crimini di guerra e genocidio"

"Gli orribili massacri di Hamas non possono in alcun modo legittimare i crimini di guerra in corso" Nuovo attacco dia Israele . Tornano a intervenire sulla guerra a Gaza l'attivista ambientalista e gli altri esponenti del movimento dei Fridays for Future Svezia, accusando Israele di aver commesso ...

Greta Thunberg accusa Israele di crimini di guerra e genocidio dei palestinesi a Gaza: poi l'attacco ad Hamas Virgilio Notizie

Un uomo interrompe il comizio di Greta Thunberg ad Amsterdam AGI - Agenzia Italia

Greta Thunberg contro Israele: "Colpevole di crimini di guerra e genocidio"

Nuovo attacco di Greta Thunberg a Israele. Tornano a intervenire sulla guerra a Gaza l'attivista ambientalista e gli altri esponenti del movimento dei Fridays for Future Svezia, accusando Israele di ...

Taylor Swift con Xi e Putin finalista per Persona dell'Anno Time

Altre copertine sono andate al presidente Joe Biden e alla vice Kamala Harris, Martin Luther King, la cancelliera tedesca Angela Merkel, Papa Francesco e Greta Thunberg.