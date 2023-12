Great Wall Wey 03 | la prova de Il Fatto it – Ambiziosa e alla spina Ma il prezzo… – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Se non corressimo il rischio di essere considerati blasfemi, quando si parla di automotive in chiave Cina, ci sembra di assistere a una sorta di remake della moltiplicazione dei pani e dei pesci di evangelica memoria. Ogni giorno ne spunta qualcuno. Poi, magari si tratta di marchi che hanno decenni di attività e produzione alle spalle. Sta di, però, che ora tutti sono pronti a sbarcare in Europa, quindi anche in Italia. E non con un modello, con una “cesta” – come quella dei pani e dei pesci – di modelli che rischia di inflazionare l’offerta e confondere le idee al cliente medio (soprattutto quello italiano), già abbastanza confuso di suo. Nel nostro caso GWM,Motor, da quasi quattro decenni sul mercato, rilancia la sua sfida dopo anni di tentativi non esattamente riusciti. Compresa la vicenda del modello Peri, ...