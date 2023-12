Grande Fratello | ventiquattresima puntata | Alex Schwazer si ritira | in Casa entrano Monia La Ferrera e Federico Massaro In nomination…

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ladel 4 dicembre 2023 delè cominciata subito dal vivo della dinamica centrale in questo momento nel reality show: il triangolo amoroso composto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Alfonso Signorini ha voluto sottolineare che i tre concorrenti hanno accettato di partecipare al reality show, già immaginando che sarebbero stati chiamati come concorrenti anche gli altri due vertici del triangolo. In questo modo il conduttore televisivo ha voluto zittire implicitamente tutte lamentele del Brunetti sugli ingressi delle sue due ex fidanzate, successivi al suo. Il conduttore televisivo ha mandato in onda, poi, un video che mostrava la sofferenza di Mirko e Perla dopo l’ingresso indell’ex tentatrice. Entrambi, però, dopo la messa in onda del filmato, hanno dichiarato di voler fare ...