Altre News in Rete:

"Grande Fratello", nuovo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi

Lo scontro per il 'due di picche' 'È comico', attacca Massimiliano. Mentre Beatrice ribadisce che non si 'sarebbe mai messa con l'attore per via del suo carattere impetuoso'. 'Massimiliano invece da ...

Beatrice Luzzi insultata da Garibaldi nel fuorionda: le telecamere hanno ripreso tutto

Volano parole pesanti nella Casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi è stata insultata da Garibaldi durante un fuorionda. Momenti di forte tensione al Grande Fratello. Protagonisti Beatrice Luzzi e ...

Grande Fratello, Varrese e Fiordaliso si scagliano contro Mirko: perché

Dopo l’entrata di Perla e Greta, in casa regna un’aria decisamente molto tesa e, secondo i due inquilini, la colpa sarebbe di Brunetti: ecco cosa è successo.