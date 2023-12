Grande Fratello | nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti | “Sei bravo con le parole | ma coi fatti sei poco e niente!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 dicembre 2023)pernella Casa deldopo la diretta andata in onda ieri sera. L’ingresso dell’ex tentatrice di Temptation Island ha destabilizzato le dinamiche dentro la porta rossa, in particolare l’animo dell’imprenditore rietino, che è apparso nelle ultime ore sempre più indeciso e confuso. Dividere le stesse mura domestiche con due ex fidanzate non è in effetti una cosa di tutti i giorni! Doo l’arrivo di Perla Vatiero – sua storica ex compagna di lunga data – nel reality show di Alfonso Signorini,ha iniziato a nutrire dei dubbi sul suo rapporto con la modella milanese e ad avvicinarsi sempre di più alla donna con cui aveva deciso di mettersi in gioco nel reality delle ...