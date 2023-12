Grande Fratello | l’opinione di Chia sulla ventiquattresima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ex on the Beach è senza ombra di dubbio uno dei miei guilty pleasure preferiti. Da sempre, proprio, insieme ai vari Shore (Jersey su tutti, ovviamente). Un concentrato di trashate atomico, un cast sempre così perversamente becero. Negli anni hanno sfornato personaggi talmente iconici e surreali che io ancora mi chiedo come sia possibile come gente come Klea Marku o Sasha Donatelli non sia stata riciclata in ventordici reality Mediaset al posto degli inutili comodini o delle sboccate vecchie glorie, per dire. Perché amo così tanto ‘sto programma? Perché in un mondo dove fa molto radical chic rifuggire dalle peggio poracciate (ciao PierSy!), gli autori di EotB scientemente vanno a pescare a piene mani nel disagio. E ne sono consapevolmente fieri, eh. Primo, perché con dei protagonisti di quella portata manco si devono sbattere a creare dinamiche fake (ariciao, PierSy!), viene tutto ...