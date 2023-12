Grande Fratello | ecco gli ascolti della ventiquattresima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 dicembre 2023) E’ andata in onda ieri sera, lunedì 4 novembre, ladi questa nuova edizione di. Il reality show come sempre condotto da Alfonso Signorini, accompagnato dall’unica opinionista Cesara Buonamici e anche Rebecca Staffelli che si occupaparte social del programma, tiene incollati allo schermi milioni di telespettatori. Da casa in molti seguono le vicissitudini che si alternano all’interno del reality più spiato d’Italia. La messa in onda di ieri sera ha visto diversi blocchi principali, uno su tutti il tanto discusso triangolo amoroso che sta parecchio facendo discutere sia gli inquilini, sia i telespettatori. L’ingresso di Greta Rossetti, avvenuto nella scorsa, ha creato scompiglio in Casa. Da quel momento infatti il rapporto con ...