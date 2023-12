Grande Fratello 2023 | ventiquattresima puntata – Il 55% del pubblico ’sceglie’ Perla | Alex Schwazer si ritira | arrivano Monia e Federico | in quattro a rischio eliminazione

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 5 dicembre 2023)Nuovo appuntamento del, che arriva alla, e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. La diretta minuto per minuto della21.40: Breve anteprima. 21.45: Signorini saluta ilin studio e si concentra subito sul triangolo-Mirko-Greta, che ha caratterizzato gli ultimi giorni di gioco. Stasera sono previsti, inoltre, gli ingressi del modelloMassaro, che ha ...