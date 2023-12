Grand Theft Auto 6 | il trailer di annuncio per GTA VI esce in anticipo!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Come Bonnie e Clyde”, Lucia e Jason sono i due nuovi protagonisti per GTA VI: ecco ildianticipato per6 E noi che pensavamo che GTA 6 ci avrebbe fatto attendere: dobbiamo ricrederci, perchéVI ha pensato bene di sorprendere tutti con unin largo anticipo sulla tabella di marcia tramite uncinematografico pregno di hype. E come ogni reveal targato (letteralmente, se ci concedete il gioco di parole) Rockstar Games, anche in questo caso il primo sguardo al capitolo numerato è un inno al sogno americano visto attraverso lo specchio deformante degli eccessi. I leak parlavano di una protagonista femminile, ed erano attendibili… a metà. Il romanzo ...