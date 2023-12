Gran Galà del Calcio – Spalletti | ”Sono stato premiato per il campionato col Napoli Ieri risultato non reale”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) Aldel, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Lucianoha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:: ”Staseraqui a ricevere un premio per la vittoria della vittoria deldell’anno scorso’‘ “Staseraqui a ricevere un premio per la vittoria della vittoria deldell’anno scorso. La squadra, la città di, e il, perché i tifosi hanno una parte influente in quello che abbiamo fatto l’anno scorso.stati una squadra estremamente collaborativa l’anno scorso, ed hanno capito sin da subito del perchè eravamo li e per chi lo dovevamo fare. E poi è venuto tutto da ...