Gran Galà del calcio | ecco la top 11 della Serie A Polemica per un escluso di lusso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Victor Osimhen è stato nominato il miglior giocatore e il Napoli è stato protagonista indiscusso: la squadra campione d’Italia è la regina dell’11esima edizione deldeldi Milano, organizzato ogni anno dall’Assocalciatori. Gli azzurri sono stati premiati come ‘società dell’anno’ e hanno avuto naturalmente in Luciano Spalletti l’allenatore dell’anno. Premiato poi Kvicha Kvaratskhelia per il miglior golstagione, quello contro l’Atalanta dell’11 marzo. Questa la top 11stagione 2022/23: Maignan in porta; difesa composta da Di Lorenzo, l’ex Napoli Kim, Bastoni e Theo Hernandez; a centrocampo gli interisti Barella e Chalanoglu con il regista del Napoli Lobotka; infine l’attacco stellare composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Leao. Tuttidi giocatori, anche ...