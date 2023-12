Gli Usa si stanno preparando a rallentare sull' Ucraina

Leggi su panorama

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lunedì 4 dicembre l’amministrazione Biden ha inviato al Congresso un avvertimento urgentea necessità di approvare il provvedimento che prevede la spesa di decine di miliardi di dollari in assistenza militare ed economica all’, affermando che senza di essa non potrebbe proseguire lo sforzo bellico di Kiev per difendersi dall’invasione russa. In una lettera indirizzata ai leader della Camera e del Senato, e quindi resa pubblica, la direttrice dell’Office of Management and Budget, Shalanda Young, ha però avvertito che gli Stati Uniti finiranno i fondi per le armi da inviare entro la fine dell’anno, che hanno già finito quelli che hanno utilizzato per sostenere l’economia dell’e che, se l’economia dell’crolla, Kiev non sarà in grado di continuare a combattere. La direttrice Young nella giornata ...