Gli Usa mettono una taglia da 7 milioni di dollari su Artem Uss 

(Di martedì 5 dicembre 2023) AGI - Il Dipartimento di Stato americano ha messo unadi 7diper la catturaAleksandrovich Uss, il figlio di un politico russo molto vicino al Cremlino fuggito a marzo dall'Italia all'indomani del via libera all'estradizione verso gli Stati Uniti. Il 19 ottobre 2022 il gran giuri' federale nel distretto orientale di New York aveva emesso nei confronti di Uss e altri sei coimputati 12 capi di imputazione. Uss, in particolare, è accusato di associazione a delinquere, frode bancaria e riciclaggio per l'esportazione illegale didiin prodotti militari e tecnologie sensibili a duplice uso dagli Stati Uniti alla Russia e di petrolio dal Venezuela. Uss avrebbe orchestrato un'operazione transnazionale di frode, contrabbando e riciclaggio di ...