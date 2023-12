Gli uomini con più stile visti ai British Fashion Awards 2023

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ieri sera, alla Royal Albert Hall, si sono svolti iin collaborazione con Pandora. L'evento, che rappresenta la risposta londinese al Met Gala, riunisce alcuni dei più grandi nomi della musica, dello sport, della moda e della cultura, tutti presenti per celebrare l'industria della moda a livello mondiale, e lo hanno fatto. Tutti i presenti hanno dato il meglio di sé. Lewis Hamilton in Wales Bonner, Josh O'Connor in Jonathan Anderson e Kano in un completo Burberry. Ecco la nostra lista deglicom piùaiKano Kano Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images«Londra ha deciso il mio modo di vestirmi al mattino, così come ha inciso sulla ...