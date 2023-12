Gli Stati Uniti pronti a sospendere gli aiuti militari all’Ucraina per mancanza di fondi

(Di martedì 5 dicembre 2023) La guerra in Ucraina, giunta al suo giorno 650, si trova ora al centro di un difficile scenario finanziario e politico. La Casa Bianca ha emesso un allarme riguardo alladi risorse per sostenere Kiev, con la direttrice del bilancio, Shalanda Young, che ha inviato una lettera al Congresso sottolineando la fine imminente deidestinati agliucraini. "Senza un'azione del Congresso, entro la fine dell'anno non avremo più risorse per acquistare altre armi ed equipaggiamenti per l'Ucraina", ha affermato Young, evidenziando la situazione critica e il limitato tempo a disposizione per intervenire.L'amministrazione Biden aveva presentato a ottobre una richiesta diper un totale di 106 miliardi di dollari destinati all'Ucraina, a Israele e alla sicurezza delle frontiere ...

Altre News in Rete:

Dal Medio Oriente all'Ucraina, perché i mercati e le Borse resistono ai conflitti armati

Non è un caso se personaggi come il generale David Petraeus guardano già oltre, considerano... E raccomanda di pensare già alla ricostruzione, di pensare al negoziato per i duee di stanziare ...

Il piano «eversivo» della Ong contro gli Stati La Verità

La strategia feroce degli israeliani a Gaza preoccupa gli Stati Uniti Internazionale

Bertram, non basta Baldasso a Bologna netta sconfitta

Salutato Mike Daum, che ha debuttato in Eurolega con l’Anadolu Efes segnando 10 punti, e in attesa di vedere in campo il neo acquisto, l’ala grande francese Amine Noua, la Bertram Tortona cede sul ...

Bibi non parla inglese: a Gaza “zona cuscinetto” senza l’Anp

Benjamin Netanyahu finge di non sapere l’inglese. Eppure ha vissuto tanti anni in America, ha frequentato il college in Pennsylvania, e a Boston – dopo la pausa per il servizio militare nell’Idf – ha ...