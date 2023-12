Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023)CAPITALE – Il sindaco diRoberto Gualtieri partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Piano operativo Ama per le festivita’ natalizie. Palazzo Senatorio, Sala delle Bandiere. (Ore 12:30). – Assemblea capitolina. Prosegue la discussione sulla delibera inerente al regolamento degli impianti sportivi comunali. La seduta e’ trasmessa in streaming sul sito del Comune die si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 14-20). REGIONE– Il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, partecipa alla presentazione del video calendario “Una valigia, una citta’ per non tornare indietro”, evento a cura dell’associazione “Salvabebe’ Salvamamme”. Regione, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212. (Ore 11). Conferenza stampa di presentazione del Piano ...