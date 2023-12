Glamour quotidiano

Leggi su panorama

(Di martedì 5 dicembre 2023) «Diamonds are the girl’s best friends» cantava orgogliosa e provocante Marilyn Monroe nel cult movie Gli uomini preferiscono le bionde e a distanza di molti anni il concetto non è cambiato, soprattutto quando si entra nell’ambito della moda e dell’edonismo femminile. D’altronde, sin dall’alba dei tempi, ricami, decori, lustrini e paillettes hanno sempre rappresentato il tallone d’Achille delle donne vanitose sempre alla ricerca di ammirazione e. Dai ricami dorati che ricoprivano e adornavano gli abiti rinascimentali al decor civettuolo degli abiti a frange degli anni Venti, dalle paillettes scintillanti che invasero le discoteche negli anni Settanta e Ottanta ai ricami massimalisti di Versace e Lacroix fatti di pietre di ispirazione barocca. Coco Chanel sosteneva, dopotutto, che «i gioielli non sono fatti per dare alle donne un’aura di ricchezza, ma per ...