Giuntoli | «Scudetto? Ragioniamo per partita | un obiettivo»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il nuovo dirigente della Juventus Cristianoè chiarissimo in collegamento su Dazn sulle ambizioni in stagione della Juventus. AMBIZIONI – Cristianoè chiaro: «Siamo molto contenti per ora, è ancora lunga, sono passate poche giornate. Siamo contenti di aver vinto bene e meritatamente a Monza nonostante il gol all’ultimo minuto.? L’aziendale è il quarto posto, non possiamo obbligare calciatori o tifosi a non credere nello. Noidiin, sono passate poche giornate. Giocheremo ognicome fosse una finale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...