(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Fare rumore perchénon sia derubricata a vittima numero 105 di femminicidio nel 2023. Non tacere affinché diventi, invece, simbolo di una rivoluzione culturale e non venga mai dimenticata. Questo l'invito arrivato alla vigilia dei funerali della studentessa di Ingegneria biomedica uccisa a coltellate dall'ex Filippo Turetta, esequie che saranno celebrate

Giulia Cecchettin, oggi il funerale: l'invito al 'rumore' per non dimenticare

Dopo la funzione religiosa a Padova, una seconda cerimonia a Saonara prima della sepoltura della 22enne uccisa a coltellate dall'ex Fare rumore perchénon sia derubricata a vittima ...

VENEZIA Le lacrime di una famiglia distrutta si intrecceranno stamane con quelle di altre 15mila persone che si raduneranno in Prato della Valle, a Padova, non solo per salutare un'ultima ...

Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 5 dicembre 2023. I FUNERALI DI GIULIA CECCHETTIN - È il giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, la ventiduenne di Vigonovo uccisa ...