Giulia Cecchettin | “Non fate un minuto di silenzio | ma una rivoluzione culturale»

(Di martedì 5 dicembre 2023) Life&People.it Un respiro, un inganno, un sollievo mai arrivato, io nel buio labirinto delle fragilità. E’ tardi, troppe parole e sublimi incanti hanno deciso il mio funesto destino. Ieri non è oggi, il paradiso non è la terra, ascoltatemi, non lasciatemi sola come un deserto nelle città. Il mio grido è per orecchie che sanno ascoltare, i miei sussurri per anime dolci e lievi come la parola aiuto. Sono sentieri i miei percorsi, favole i miei sogni, ma nulla mi concede l’essere principessa in questo regno del male. Tu che dovresti essere carezza, sei pugno, tu che dovresti essere sicurezza sei fragilità, tu che dovresti essere dolcezza sei violenza, tu, tu, tu, dovresti essere il mio paradiso e invece sei inferno. Maledico me e maledico te, maledico il mio malato amore e il mio vigliacco coraggio, mai dovrei restare qui ancora un attimo, mai dovrei sostenere il peso del tuo essere ...